Україна отримає 50 млн євро на відновлення лікарень під гарантії ЄС

ЄС погодив виділення під свої гарантії близько 50 мільйонів євро для спільного проєкту МОЗ України та Світового банку на відновлення українських лікарень.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я у середу, пише "Європейська правда".

Рішення було ухвалене під час п’ятого засідання Керівного комітету Українського інвестиційного плану (Ukraine Investment Framework, UIF). Кошти під гарантії ЄС будуть виділені для спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

Орієнтовно 50 млн євро спрямують на реконструкцію лікарень, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням.

Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують в тому числі внутрішньо переміщених осіб.

Окремо під час засідання обговорили формат залучення коштів Чехії через у межах програми "Renovation and Modernization of Hospitals".

Станом на 1 жовтня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 489 об’єктів у складі 804 закладів охорони здоров’я. Із них 2 162 зазнали часткових пошкоджень, ще 327 зруйновані повністю.

Найбільших втрат зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Чернігівська та Миколаївська області.

Нагадаємо, Естонія готова організувати у 2027 році Конференцію з питань відновлення України.

А у вересні США зробили перший внесок у фонд відбудови, створений за "угодою про надра".