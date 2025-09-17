США зробили перший внесок у фонд відбудови, створений за "угодою про надра"

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок.

Про це повідомила у середу прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише "Європейська правда".

Таким чином формуються стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн, зазначила глава уряду.

"Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала", – наголосила Свириденко.

Першими у фокусі будуть проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів.

"Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року. Важливо, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці", – додала Свириденко.

Нагадаємо, у травні Україна затвердила ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Сторони прагнули запустити фонд до кінця 2025 року.

