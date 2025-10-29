Украина получит 50 млн евро на восстановление больниц под гарантии ЕС

ЕС согласовал выделение под свои гарантии около 50 млн евро для совместного проекта Минздрава Украины и Всемирного банка на восстановление украинских больниц.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в среду, пишет "Европейская правда".

Решение было принято во время пятого заседания Руководящего комитета Украинского инвестиционного плана (Ukraine Investment Framework, UIF). Средства под гарантии ЕС будут выделены для совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine).

Ориентировочно 50 млн евро направят на реконструкцию больниц, получивших значительные повреждения в результате военных действий или работающих с повышенной нагрузкой.

Речь идет прежде всего о больницах, которые обслуживают в том числе внутренне перемещенных лиц.

Отдельно во время заседания обсудили формат привлечения средств Чехии в рамках программы "Renovation and Modernization of Hospitals".

По состоянию на 1 октября 2025 года подтверждено повреждение или полное разрушение 2 489 объектов в составе 804 учреждений здравоохранения. Из них 2 162 получили частичные повреждения, еще 327 разрушены полностью.

Наибольшие потери понесли Донецкая, Харьковская, Луганская, Черниговская и Николаевская области.

Напомним, Эстония готова организовать в 2027 году Конференцию по вопросам восстановления Украины.

А в сентябре США сделали первый взнос в фонд восстановления, созданный по "соглашению о недрах".