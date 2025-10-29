Президент Румунії відреагував на плани США скоротити військову присутність

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що рішення Пентагону про виведення частини американських військ з країни поверне чисельність військ до рівня, що був до повномасштабної війни в Україні.

Про це він написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Дан наголосив, що "безпека Румунії та східного флангу жодним чином не буде зменшена".

"Унаслідок перегляду чисельності ротаційних сил, які діяли зокрема й у Румунії, присутність американських військ у країні фактично повертається до рівня, що існував до початку війни в Україні. Стримування загроз на східному фланзі НАТО компенсується суттєвим посиленням військового оснащення та збільшенням присутності європейських сил – у повній координації з американськими партнерами", – зазначив Дан.

Румунський президент запевнив, що стратегічне партнерство між Румунією та США залишається в тих самих рамках.

Він додав, що стратегічна інфраструктура, розбудована спільно на румунських об’єктах, й надалі буде повністю функціональною: американські війська залишатимуться на цих базах, а передача військової техніки триватиме.

Раніше у середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.



