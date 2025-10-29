Президент Румынии отреагировал на планы США сократить военное присутствие

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что решение Пентагона о выводе части американских войск из страны вернет численность войск к уровню, который был до полномасштабной войны в Украине.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Дан подчеркнул, что "безопасность Румынии и восточного фланга никоим образом не будет уменьшена".

"В результате пересмотра численности ротационных сил, которые действовали в частности и в Румынии, присутствие американских войск в стране фактически возвращается к уровню, который существовал до начала войны в Украине. Сдерживание угроз на восточном фланге НАТО компенсируется существенным усилением военного оснащения и увеличением присутствия европейских сил – в полной координации с американскими партнерами", – отметил Дан.

Румынский президент заверил, что стратегическое партнерство между Румынией и США остается в прежних рамках.

Он добавил, что стратегическая инфраструктура, построенная совместно на румынских объектах, и в дальнейшем будет полностью функциональной: американские войска останутся на этих базах, а передача военной техники будет продолжаться.

Ранее в среду Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, заявив, что о выводе войск речи не идет.