У Франції обіцяють надійно захищати східний фланг НАТО після скорочення контингенту США

У Міністерстві оборони Франції кажуть, що захист східного флангу НАТО в Європі залишиться "надійним" після скорочення чисельності військ США, які там дислоковані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Заява з Парижа пролунала після того, як США підтвердили скорочення чисельності своїх військ, дислокованих у Румунії.

"Ми працюємо з США та країнами східного флангу, щоб забезпечити міцність і надійність колективної оборони. Вона є такою і залишиться такою", – сказав співрозмовник AFP.

Раніше у середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.