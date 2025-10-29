Во Франции обещают надежно защищать восточный фланг НАТО после сокращения контингента США

В Министерстве обороны Франции заявляют, что защита восточного фланга НАТО в Европе останется "надежной" после сокращения численности дислоцированных там войск США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Заявление из Парижа прозвучало после того, как США подтвердили сокращение численности своих войск, дислоцированных в Румынии.

"Мы работаем с США и странами восточного фланга, чтобы обеспечить прочность и надежность коллективной обороны. Она такова и останется таковой", – сказал собеседник AFP.

Ранее в среду Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речи не идет.