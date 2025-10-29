США офіційно на пів року звільнили від санкцій німецьку "дочку" "Роснефти"

Сполучені Штати видали загальну ліцензію, яка дозволяє здійснювати операції за участю компаній Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH.

Про це свідчить повідомлення, опубліковане Мінфіном США, пише "Європейська правда".

Як зазначено у повідомленні, операції дозволені до 12:01 за північноамериканським східним часом 29 квітня 2026 року.

Агентство Bloomberg повідомляло, що Вашингтон встановив шестимісячний термін для Берліна, щоб вирішити питання щодо власності, яке впливає на німецькі активи "Роснефти", дозволивши Rosneft Deutschland тимчасово звільнитися від санкцій США.

Напередодні міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе заявила, що уряд США надав письмові гарантії, що німецька "дочка" "Роснефти" буде звільнена від нових енергетичних санкцій, оскільки цей актив більше не перебуває під контролем Росії.

Райхе розповіла, що США випустили "лист з гарантіями", в якому визнали, що діяльність компанії "Роснефть" в Німеччині була повністю відокремлена від російської материнської компанії.

Німецький уряд конфіскував активи компанії "Роснефть" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році і з того часу неодноразово продовжував термін довірчого управління.

Німеччина мала домовленість з Росією про продаж Rosneft Deutschland. Як покупця розглядали Катар, але переговори зрештою провалились, бо сторони не змогли домовитися про ціну.



