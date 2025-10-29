США официально на полгода освободили от санкций немецкую "дочку" "Роснефти"

Соединенные Штаты выдали общую лицензию, которая позволяет осуществлять операции с участием компаний Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное Минфином США, пишет "Европейская правда".

Как указано в сообщении, операции разрешены до 12:01 по североамериканскому восточному времени 29 апреля 2026 года.

Агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон установил шестимесячный срок для Берлина, чтобы решить вопрос о собственности, который влияет на немецкие активы "Роснефти", позволив Rosneft Deutschland временно освободиться от санкций США.

Накануне министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что правительство США предоставило письменные гарантии, что немецкая "дочка" "Роснефти" будет освобождена от новых энергетических санкций, поскольку этот актив больше не находится под контролем России.

Райхе рассказала, что США выпустили "письмо с гарантиями", в котором признали, что деятельность компании "Роснефть" в Германии была полностью отделена от российской материнской компании.

Немецкое правительство конфисковало активы компании "Роснефть" после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и с тех пор неоднократно продлевало срок доверительного управления.

Германия имела договоренность с Россией о продаже Rosneft Deutschland. В качестве покупателя рассматривали Катар, но переговоры в итоге провалились, поскольку стороны не смогли договориться о цене.