Ограбление Лувра: двое задержанных частично признали вину

Двое мужчин, задержанные на прошлой неделе по подозрению в причастности к ограблению парижского музея Лувр, частично признали свою вину.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом на пресс-конференции в среду сказала прокурор Парижа Лора Беккуа.

По словам Беккуа, двое задержанных подозреваемых сейчас находятся на допросе у судьи для объявления им обвинения в "краже организованной группой и преступной группировке".

"Они частично признали свое участие" в ограблении, добавила она.

Прокурор также рассказала подробности о задержанных. Первый, 34-летний гражданин Алжира, уже ранее привлекался к ответственности за кражу. Второй, 39-летний, нелегально работал курьером и таксистом и был судим за кражи с отягчающими обстоятельствами.

Обоих подозреваемых разоблачили следователи благодаря ДНК-доказательствам, найденным на скутере одного из них и на предметах, обнаруженных полицией после их побега.

Также прокурор Парижа сказала, что ювелирные изделия, похищенные во время ограбления Лувра, "не найдены".

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

25 октября французская полиция арестовала двух подозреваемых, которые были идентифицированы по следам ДНК.