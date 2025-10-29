Через закриття Литвою кордону з Білоруссю зупинилось і автобусне сполучення

Після того, як Литва закрила кордон з Білоруссю через потік контрабандних метеозондів, рух між країнами припинили і пасажирські автобуси, які також потрапили під обмеження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Cлужба охорони державного кордону підтвердила виданню, що пасажирські автобуси не їздять до Білорусі з початку тижня ні через пункт пропуску "Медінінкай", ні через "Шальчінінкай".

На час закриття кордону, яке наразі триватиме до 30 листопада, передбачені винятки для деяких груп. Перетинати кордон зможуть дипломати, перевізники диппошти, до Литви зможуть повернутися громадяни країни, країн ЄС, а також іноземці з тимчасовою посвідкою на проживання в Литві і гуманітарними візами.

Крім того, кордон зможуть перетинати деякі інші особи за посередництва МЗС.

„Автобуси та їх пасажири під винятки не підпадають, тому природно, що їздити не зможуть", – сказав Delfi представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс.

Із Литви до Мінська пасажирів возили компанії Eurolines і Minsktrans. Всього було дозволено здійснювати 29 рейсів на день.

29 жовтня литовський уряд ухвалив рішення закрити на місяць прикордонні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" з Білоруссю.

Це сталось після низки інцидентів з проникненням метеокуль у литовський повітряний простір з боку Білорусі.

Білорусь вважає, що Литва закрила кордон, бо хоче грошей.