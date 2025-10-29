Из-за закрытия Литвой границы с Беларусью остановилось и автобусное сообщение

После того, как Литва закрыла границу с Беларусью из-за потока контрабандных метеозондов, движение между странами прекратили и пассажирские автобусы, которые также попали под ограничения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Служба охраны государственной границы подтвердила изданию, что пассажирские автобусы не ездят в Беларусь с начала недели ни через пункт пропуска „Медининкай", ни через "Шальчининкай".

На время закрытия границы, которое пока продлится до 30 ноября, предусмотрены исключения для некоторых групп. Пересекать границу смогут дипломаты, перевозчики диппочты, в Литву смогут вернуться граждане страны, стран ЕС, а также иностранцы с временным видом на жительство в Литве и гуманитарными визами.

Кроме того, границу смогут пересекать некоторые другие лица при посредничестве МИД.

"Автобусы и их пассажиры под исключения не подпадают, поэтому естественно, что ездить не смогут", – сказал Delfi представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

Из Литвы в Минск пассажиров возили компании Eurolines и Minsktrans. Всего было разрешено осуществлять 29 рейсов в день.

29 октября литовское правительство приняло решение закрыть на месяц пограничные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" с Беларусью.

Это произошло после серии инцидентов с проникновением метеокулей в литовское воздушное пространство со стороны Беларуси.

Беларусь считает, что Литва закрыла границу, потому что хочет денег.