Суд в Италии отклонил план строительства моста в Сицилию стоимостью 13,5 млрд евро

Счетная палата Италии отказалась утверждать план правительства Джорджи Мелони по строительству моста, который соединил бы материковую часть страны и остров Сицилия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Счетная палата, которая отвечает за контроль государственных расходов, приняла решение по проекту моста в Сицилию в среду.

"Обоснование решения, которое сейчас готовится, будет обнародовано в соответствующем постановлении в течение 30 дней", – добавили там.

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини уже успел раскритиковать решение Счетной палаты, написав на Х, что оно "наносит серьезный ущерб стране и похоже скорее на политическое решение, чем на объективную техническую оценку".

Идея строительства моста, который соединит Сицилию с остальной Италией, обсуждалась десятилетиями, но всегда откладывалась из-за опасений сейсмической активности и возможного вмешательства сицилийской мафии.

Тем не менее, проект стоимостью 13,5 миллиарда евро был одобрен правительственным комитетом, контролирующим стратегические государственные инвестиции, в августе 2025 года.

По предварительному плану, первые подготовительные работы должны были начаться осенью 2025 года, а в целом строительство завершилось бы в 2032 году.

В итальянском правительстве рассматривали вариант отнести строительство моста на Сицилию к военным расходам, что помогло бы Италии быстрее двигаться к новому целевому показателю НАТО расходов на оборону на уровне 5% от ВВП.