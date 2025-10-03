У Німеччині перевіряють зв’язки "тіньового" судна РФ з польотами дронів

Німецькі слідчі розслідують можливі зв'язки невідомих дронів, що у вересні літали на півночі країни, із судном з російського "тіньового флоту".

Про це стало відомо виданню Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, йдеться про вантажне судно довжиною близько 100 метрів, яке в період повідомлень про спостереження дронів у землі Шлезвіг-Гольштайн перебувало в районі Кіля в прилеглому морському районі Балтійського моря.

За даними джерел у службах безпеки, поведінка судна, а також дані про його маршрут і місцезнаходження дають підстави припустити, що дрони можуть бути пов'язані з ним.

Крім того, вантажне судно відповідає технічним вимогам для зльоту і посадки навіть великих шпигунських дронів, зокрема з жорстким крилом, схожих на літаки.

За повідомленнями, такий літальний апарат з розмахом крил понад чотири метри був помічений наприкінці вересня над Шлезвіг-Гольштайном, коли у поєднанні з меншими дронами пролітав над стратегічно важливою інфраструктурою.

Слідчі вважають за можливе, що такі дрони могли бути запущені з вантажного судна відповідного розміру. Існують також технології, наприклад, з використанням сіток, які дозволяють таким дронам приземлятися на морі.

Згідно з результатами розслідування, підозріле судно, яке плаває під прапором однієї з карибських держав, під час спостереження за дронами перебувало на помітній відстані, однак поза територіальними водами Німеччини. Відстань до вантажного судна становила кілька десятків кілометрів. На думку експертів, управління дронами на таких відстанях технічно можливе, у разі необхідності, за допомогою супутників.

Після проходження Кільської затоки судно взяло курс на схід і через кілька днів зайшло в порт у Росії. Згідно з результатами розслідування, воно може належати до так званого російського "тіньового флоту". Судно не входить до списку санкцій ЄС, який налічує понад 440 назв.

Нагадаємо, німецький уряд розглядає можливість дозволити збройним силам збивати безпілотники за певних умов.

Зазначимо, уночі 3 жовтня аеропорту Мюнхена довелось призупиняти роботу через повідомлення про дрони – це призвело до скасування десятків рейсів.