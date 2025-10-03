В Германии проверяют связи "теневого" судна РФ с полетами дронов

Немецкие следователи расследуют возможные связи неизвестных дронов, которые в сентябре летали на севере страны, с судном из российского "теневого флота".

Об этом стало известно изданию Spiegel, пишет "Европейская правда".

По информации издания, речь идет о грузовом судне длиной около 100 метров, которое в период сообщений о наблюдении дронов в земле Шлезвиг-Гольштейн находилось в районе Киля в прилегающем морском районе Балтийского моря.

По данным источников в службах безопасности, поведение судна, а также данные о его маршруте и местонахождении дают основания предположить, что дроны могут быть связаны с ним.

Кроме того, грузовое судно соответствует техническим требованиям для взлета и посадки даже крупных шпионских дронов, в частности с жестким крылом, похожих на самолеты.

По сообщениям, такой летательный аппарат с размахом крыльев более четырех метров был замечен в конце сентября над Шлезвиг-Гольштайном, когда в сочетании с меньшими дронами пролетал над стратегически важной инфраструктурой.

Следователи считают возможным, что такие дроны могли быть запущены с грузового судна соответствующего размера. Существуют также технологии, например, с использованием сетей, которые позволяют таким дронам приземляться на море.

Согласно результатам расследования, подозрительное судно, плавающее под флагом одного из карибских государств, во время наблюдения за дронами находилось на заметном расстоянии, однако вне территориальных вод Германии. Расстояние до грузового судна составляло несколько десятков километров. По мнению экспертов, управление дронами на таких расстояниях технически возможно, в случае необходимости, с помощью спутников.

После прохождения Кильского залива судно взяло курс на восток и через несколько дней зашло в порт в России. Согласно результатам расследования, оно может принадлежать к так называемому российскому "теневому флоту". Судно не входит в список санкций ЕС, который насчитывает более 440 названий.

Напомним, немецкое правительство рассматривает возможность разрешить вооруженным силам сбивать беспилотники при определенных условиях.

Отметим, ночью 3 октября аэропорту Мюнхена пришлось приостановить работу из-за сообщения о дронах – это привело к отмене десятков рейсов.