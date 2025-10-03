Аэропорт Мюнхена возобновил работу после остановки из-за подозрительных дронов

Аэропорт Мюнхена, один из крупнейших в Германии и Европе, возобновил работу после ночной паузы из-за появления неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Федеральной полиции объявили, что полеты из аэропорта Мюнхена возобновились с раннего утра.

Данные ресурса Flightradar24 также подтверждают вылет рейсов.

В управляющей компании аэропорта сообщили, что из-за вынужденной паузы пострадали около 3000 пассажиров.

Как сообщалось, поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

Несколько человек сообщили о дроне вблизи аэропорта, сообщила федеральная полиция ночью. Позже дрон также видели над территорией аэропорта. Неясно, шло ли речь об одном дроне или о нескольких.

Сотрудники земельной и федеральной полиции обследовали территорию и искали летательные объекты и подозрительных лиц, но безрезультатно.

Недавно подозрительные дроны заметили над северной землей Шлезвиг-Гольштейн.

На прошлой неделе неизвестные беспилотники появились возле нескольких аэропортов и военных объектов Дании.