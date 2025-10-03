В Бельгии расследуют появление 15 дронов над военной базой

В Бельгии ведут расследование относительно появления неизвестных пятнадцати беспилотников над военной базой на востоке страны.

Об этом сообщает Politico по материалам местных СМИ, пишет "Европейская правда".

Минобороны Бельгии расследует инцидент с присутствием 15 беспилотников вечером 2 октября над военной базой Эльсенборн недалеко от границы с Германией. Аппараты, покружив над базой, якобы улетели через немецкую границу.

В комментарии Politico в министерстве сообщили, что расследование продолжается. Пока неизвестно, откуда взялись аппараты и кто управлял ими.

О типе и размерах БпЛА не сообщается.

Отметим, также вечером 3 октября из-за одного или нескольких неизвестных беспилотников остановили работу аэропорта Мюнхена. Из-за этой ситуации пострадали около 3 тысяч пассажиров. Утром рейсы возобновились.

На прошлой неделе, как известно, загадочные беспилотники появлялись возле стратегических объектов в Дании, а также над немецким Килем.

В СМИ появились предположения, что задержание Францией танкера, который относят к "теневому флоту" РФ, может быть связано с этими инцидентами.