ЗМІ: скандального міністра культури Литви, який не каже, чий Крим, збираються звільнити

Прем’єрка Литви Інга Ругінене запропонує піти у відставку міністру культури від ультраправої партії "Зоря Німану", чиє призначення викликало протести.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує LRT.

Через міністра культури Ігнотаса Адомавічюса керівна коаліція збирає засідання коаліційної ради. За неофіційними даними, у прем'єрки Інги Ругінене урвався терпець, і вона запропонувала ультраправій партії "Зоря Німану" відкликати міністра.

Поки не буде знайдено нового міністра, обов'язки глави Мінкульту повинен тимчасово виконувати інший член уряду.

Литовська соціал-демократична партія вже вирішила підтримати такий крок на засіданні правління. Сам Адомавічюс стверджує, що нічого про це не чув, оскільки працює в міністерстві.

"Ще не чув, розмови з прем'єр-міністром не було. Зараз ми не закінчили бесіду з Департаментом культури, ніяких новин не знаю", – сказав він.

На запитання, чи знає він хоча б про те, що в п'ятницю збирається коаліційна рада через нього, Адомавічюс відповів, що не може впливати на коаліційну раду.

Адомавічюс почав роботу на посаді 25 вересня після складання присяги в Сеймі.

Варто зазначити, що 3 жовтня він заявив, що запитання про приналежність Криму є провокаційним та не став давати на нього відповідь.

В останні дні у Литві пройшли протести проти його призначення.

Зокрема, лунали питання про компетентність політика, а також критика з приводу заяв міністра після зустрічі з президентом.

На 5 жовтня планується попереджувальний страйк культурно-мистецької галузі проти Адомавічюса.