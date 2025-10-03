СМИ: скандального министра культуры, который не говорит, чей Крым, собираются уволить

Премьер Литвы Инга Ругинене предложит уйти в отставку министру культуры от ультраправой партии "Заря Немана", чье назначение вызвало протесты.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует LRT.

Из-за министра культуры Игнотаса Адомавичюса правящая коалиция собирает заседание коалиционного совета. По неофициальным данным, у премьера Инги Ругинене закончилось терпение, и она предложила ультраправой партии "Заря Немана" отозвать министра.

Пока не будет найден новый министр, обязанности главы Минкульта должен временно исполнять другой член правительства.

Литовская социал-демократическая партия уже решила поддержать такой шаг на заседании правления. Сам Адомавичюс утверждает, что ничего об этом не слышал, поскольку работает в министерстве.

"Еще не слышал, разговора с премьер-министром не было. Пока мы не закончили беседу с Департаментом культуры, никаких новостей не знаю", – сказал он.

На вопрос, знает ли он хотя бы о том, что в пятницу собирается коалиционный совет из-за него, Адомавичюс ответил, что не может влиять на коалиционный совет.

Адомавичюс начал работу в должности 25 сентября после принятия присяги в Сейме.

Стоит отметить, что 3 октября он заявил, что вопрос о принадлежности Крыма является провокационным и не стал давать на него ответ.

В последние дни в Литве прошли протесты против его назначения.

В частности, звучали вопросы о компетентности политика, а также критика по поводу заявлений министра после встречи с президентом.

На 5 октября планируется предупредительная забастовка культурно-художественной отрасли против Адомавичюса.