СМИ: скандального министра культуры, который не говорит, чей Крым, собираются уволить
Премьер Литвы Инга Ругинене предложит уйти в отставку министру культуры от ультраправой партии "Заря Немана", чье назначение вызвало протесты.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует LRT.
Из-за министра культуры Игнотаса Адомавичюса правящая коалиция собирает заседание коалиционного совета. По неофициальным данным, у премьера Инги Ругинене закончилось терпение, и она предложила ультраправой партии "Заря Немана" отозвать министра.
Пока не будет найден новый министр, обязанности главы Минкульта должен временно исполнять другой член правительства.
Литовская социал-демократическая партия уже решила поддержать такой шаг на заседании правления. Сам Адомавичюс утверждает, что ничего об этом не слышал, поскольку работает в министерстве.
"Еще не слышал, разговора с премьер-министром не было. Пока мы не закончили беседу с Департаментом культуры, никаких новостей не знаю", – сказал он.
На вопрос, знает ли он хотя бы о том, что в пятницу собирается коалиционный совет из-за него, Адомавичюс ответил, что не может влиять на коалиционный совет.
Адомавичюс начал работу в должности 25 сентября после принятия присяги в Сейме.
Стоит отметить, что 3 октября он заявил, что вопрос о принадлежности Крыма является провокационным и не стал давать на него ответ.
В последние дни в Литве прошли протесты против его назначения.
В частности, звучали вопросы о компетентности политика, а также критика по поводу заявлений министра после встречи с президентом.
На 5 октября планируется предупредительная забастовка культурно-художественной отрасли против Адомавичюса.