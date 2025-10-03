Спадкоємний великий герцог Гійом у п’ятницю вранці склав присягу як новий глава держави Люксембург, урочисто прийнявши конституційну клятву перед парламентом країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTL.

Історична церемонія відбулася в Палаті депутатів об 11-й годині ранку, менш ніж за годину після того, як батько Гійома – великий герцог Анрі – зрікся престолу після 25 років правління.

43-річний Гійом став новим сувереном Люксембургу та десятим монархом, що носить титул великого герцога. Він склав конституційну присягу перед парламентом, пообіцявши дотримуватися законів держави та служити її народу.

На урочистій події були присутні члени уряду, парламентарі та почесні гості. Ця подія ознаменувала плавний перехід влади в єдиному в Європі великому герцогстві.

Гійом став наступником свого батька Анрі, який зрікся престолу в п’ятницю вранці під час церемонії в Великогерцогському палаці. Протягом свого правління Анрі став відомим як об'єднуюча фігура, очолюючи період політичної стабільності, економічного зростання та поглиблення ролі Люксембургу в міжнародних справах.

Разом із Гійомом новою великою герцогинею Люксембургу стала його дружина Стефанія, з якою він одружився у 2012 році. Подружжя має двох синів: принца Шарля, народженого у 2020 році, та принца Франсуа, народженого у 2023 році, що гарантує продовження великогерцогської династії.

Сходження на престол великого герцога Гійома широко сприймається як момент тяглості та водночас оновлення для Люксембургу.

В грудні 2024 року великий герцог Люксембургу Анрі оголосив, що у жовтні 2025 року зречеться престолу та передасть трон своєму синові.

Анрі, старший син покійного великого герцога Жана і принцеси Бельгії Жозефіни-Шарлотти, став главою Люксембургу в жовтні 2000 року.