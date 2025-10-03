Наследный великий герцог Гийом в пятницу утром принял присягу как новый глава государства Люксембург, торжественно приняв конституционную клятву перед парламентом страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTL.

Историческая церемония состоялась в Палате депутатов в 11 часов утра, менее чем через час после того, как отец Гийома – великий герцог Анри – отрекся от престола после 25 лет правления.

43-летний Гийом стал новым сувереном Люксембурга и десятым монархом, носящим титул великого герцога. Он принес конституционную присягу перед парламентом, пообещав соблюдать законы государства и служить его народу.

На торжественном событии присутствовали члены правительства, парламентарии и почетные гости. Это событие ознаменовало плавный переход власти в единственном в Европе великом герцогстве.

Гийом стал преемником своего отца Анри, который отрекся от престола в пятницу утром во время церемонии в Великогерцогском дворце. В течение своего правления Анри стал известным как объединяющая фигура, возглавляя период политической стабильности, экономического роста и углубления роли Люксембурга в международных делах.

Вместе с Гийомом новой великой герцогиней Люксембурга стала его жена Стефания, на которой он женился в 2012 году. Супруги имеют двух сыновей: принца Шарля, рожденного в 2020 году, и принца Франсуа, рожденного в 2023 году, что гарантирует продолжение великогерцогской династии.

Восхождение на престол великого герцога Гийома широко воспринимается как момент преемственности и одновременно обновления для Люксембурга.

В декабре 2024 года великий герцог Люксембурга Анри объявил, что в октябре 2025 года отречется от престола и передаст трон своему сыну.

Анри, старший сын покойного великого герцога Жана и принцессы Бельгии Жозефины-Шарлотты, стал главой Люксембурга в октябре 2000 года.