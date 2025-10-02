У Литві опозиція вимагає від прем’єрки пояснень, чому Мінкульт "віддали" ультраправим

Опозиція у Сеймі Литви просить прем’єрку Інгу Ругінене пояснити рішення щодо надання посади міністра культури представнику ультрарпавої "Зорі Німану" Ігнотасу Адомавічюсу.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Представники опозиційних політсил у Сеймі Литви просять прем’єрку Ругінене пояснити рішення керівної партії соціал-демократів про передачу посади міністра культури партії "Зоря Німану".

Вони також заявили, що попри резонанс у суспільстві щодо такого рішення, прем’єрка "не реагує на ситуацію" та "викривлює вимоги тих, хто протестує, щодо вилучення "Зорі Німану" з культурної сфери, виставляючи це як вимогу усунути "Зорю Німану" з коаліції".

Звернення підписали представники партій "Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи", "Ліберальний рух" та лівоцентристи "Задля Литви".

Раніше лідер литовських консерваторів, ексміністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, заявив, що литовські міністерства з призначенням таких осіб як Адомавічюс "перетворюються на цирк".

Нагадаємо, призначення міністром культури Ігнотаса Адомавічюса від "Зорі Німану" спровокувало скандал.

Минулого тижня біля президентського палацу пройшов протест представників культурної спільноти проти призначення Адомавічюса на посаду міністра культури; петицій проти нього зібрала 62 тисячі підписів, а на 5 жовтня планується попереджувальний страйк культурно-мистецької галузі.