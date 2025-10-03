В Литве подал в отставку министр культуры, который не смог ответить, чей Крым

По настоянию премьер-министра Литвы Инги Ругинене министр культуры Игнотас Адомавичюс объявил о своем уходе в отставку, но заявил, что делает это не из-за собственных ошибок, а под давлением извне, что создает угрозу безопасности его семьи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT

Даже на этот раз министру не удалось логично выстроить мысль: он благодарил сообщество, но было непонятно, какое именно, потом перешел к рассказу о давлении на семью и в конце концов радовался тому, что благодаря его персоне внимание все же было обращено на культуру.

"Спасибо за доверие премьер-министру, президенту, которые... Спасибо за доверие фракции, партии, которая меня делегировала на эту должность. Но в последнее время усиленное давление на меня лично, на мою семью, когда нам опасно находиться даже на улице, заставляет меня думать, что решение все же принято, работа сделана – внимание привлечено. За тридцать лет культура стала важнейшим элементом государства на сегодняшний день", – сказал Адомавичюс на пресс-конференции в Сейме.

На вопрос журналистки lrytas.lt министр не смог сразу ответить, кому принадлежит Крым, и обвинил ту в провокации.

Это стало последней каплей для премьер-министра, которая предложила Адомавичюсу уйти в отставку самостоятельно.

"Мы, как партия, присоединяемся к культуре, стараемся ее создавать, развивать, подчеркивать даже те вещи, которые являются самыми болезненными. Верю, что мы вырастим действительно сильную, зрелую и растущую культуру без насмешек, без насилия, без оскорблений, а – растущую, вежливую и понимающую", – сказал политик, но было трудно понять, имеет ли он ввиду, что сам подвергся насмешкам, или партия насмехалась над культурным сектором.

"Поэтому сегодня, ради безопасности своей семьи, учитывая все сообщество, чтобы не разрушать правительство, а помочь ему и в дальнейшем выполнять работу, могу сказать: я ухожу с должности министра культуры и в ближайшее время передам заявление Инге Ругинене", – заявил Адамаявичюс.

Литовская Социал-демократическая партия обсудила ситуацию на заседании правления и решила в тот же день собрать коалиционный совет, чтобы найти решение относительно делегированного "Зарей Немана" министра культуры. В совет входят представители социал-демократов, "Зари Немана" и Союза крестьян и зеленых Литвы.

Кандидатура Адомавичюса с самого начала вызвала сильное недовольство культурного сообщества, поскольку он не имеет связей с культурным сектором, кроме того, что окончил Национальную школу искусств им. Чюрлёниса. До назначения министром он недолго занимал должность советника вице-спикера Сейма, а ранее был коммерческим директором семейной компании "Bravopasta", производящей макароны.

Напомним, в последние дни в Литве прошли протесты против назначения Адомавичюса, представляющего ультраправую партию "Заря Немана", на должность министра культуры. В частности, звучали вопросы о компетентности политика, а также критика по поводу заявлений министра после встречи с президентом.

Оппозиция в Сейме просит премьера Ингу Ругинене объяснить решение о предоставлении должности Адомавичюсу.

На 5 октября планируется предупредительная забастовка культурно-художественной отрасли.