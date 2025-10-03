На пропалестинському мітингу у Гаазі затримали понад 200 осіб

Пропалестинський мітинг у Гаазі у Нідерландах ввечері 2 жовтня скінчився затриманням понад 200 осіб.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Пропалестинська акція зібралась увечері 2 жовтня на тлі затримання Ізраїлем так званої флотилії активістів, що прямували у сектор Гази, у тому числі з Нідерландів.

Усі затримання сталися біля центрального залізничного вокзалу Гааги, де протестувальники розмістилися у вестибюлі, на платформах, а деякі зайшли на колії, внаслідок чого рух зупинився на кілька годин. Перед тим акція проходила перед МЗС Нідерландів.

У поліції повідомили про затримання 205 осіб, у тому числі за образи поліції та застосування сили. Постраждав один правоохоронець.

Майже усіх затриманих – крім одного, звинуваченого у нападі – опісля відпустили з-під варти, проте їм загрожують штрафи.

Залізничні компанії NS (Dutch Railways) і ProRail збираються подавати позов проти активістів, які зайшли на колії, за "створення небезпечної ситуації".

Через ситуацію із затриманою флотилією пропалестинські акції пройшли і в інших містах Європи. Так, у Берліні пропалестинські активісти облили фарбою будівлю МЗС.

Близько тижня тому після антиіммігрантської акції у Гаазі, що переросла у сутички, затримали майже 40 осіб, у тому числі неповнолітніх.