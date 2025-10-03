На пропалестинском митинге в Гааге задержали более 200 человек

Пропалестинский митинг в Гааге в Нидерландах вечером 2 октября закончился задержанием более 200 человек.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Пропалестинская акция собралась вечером 2 октября на фоне задержания Израилем так называемой флотилии активистов, направлявшихся в сектор Газа, в том числе из Нидерландов.

Все задержания произошли возле центрального железнодорожного вокзала Гааги, где протестующие разместились в вестибюле, на платформах, а некоторые зашли на пути, в результате чего движение остановилось на несколько часов. Перед этим акция проходила перед МИД Нидерландов.

В полиции сообщили о задержании 205 человек, в том числе за оскорбление полиции и применение силы. Пострадал один полицейский.

Почти всех задержанных – кроме одного, обвиненного в нападении – впоследствии отпустили из-под стражи, однако им грозят штрафы.

Железнодорожные компании NS (Dutch Railways) и ProRail собираются подавать иск против активистов, которые вышли на рельсы, за "создание опасной ситуации".

Из-за ситуации с задержанной флотилией пропалестинские акции прошли и в других городах Европы. Так, в Берлине пропалестинские активисты облили краской здание МИД.

Около недели назад после антииммигрантской акции в Гааге, переросшей в столкновения, задержали почти 40 человек, в том числе несовершеннолетних.