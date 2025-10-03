Укр Рус Eng

Норвегія почала розгортати свої F-35 у Польщі для захисту повітряного простору

Новини — П'ятниця, 3 жовтня 2025, 15:50 — Олег Павлюк

Перші два норвезькі винищувачі F-35 прибули до Польщі в межах зусиль НАТО із посилення захисту повітряного простору на східному фланзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Два норвезькі винищувачі F-35 з авіабази Ерданн приземлилися в четвер у Познані, а пізніше норвезький контингент буде посилено ще двома винищувачами.

Також до Польщі прибули норвезькі військові та технічні фахівці.

Норвезькі винищувачі беруть участь у місії НАТО, де вони допомагають захищати повітряний простір Альянсу та Польщі.

Повідомляється, що вони будуть тісно співпрацювати з нідерландськими F-35, яких з 1 грудня замінять наземні системи протиповітряної оборони.

За даними ЗМІ, після безпрецедентного вторгнення двох десятків російських БпЛА вночі 10 вересня Польща попросила союзників про додаткові системи ППО.

