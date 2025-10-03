Норвегия начала разворачивать свои F-35 в Польше для защиты воздушного пространства
Первые два норвежских истребителя F-35 прибыли в Польшу в рамках усилий НАТО по усилению защиты воздушного пространства на восточном фланге.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.
Два норвежских истребителя F-35 с авиабазы Эрданн приземлились в четверг в Познани, а позже норвежский контингент будет усилен еще двумя истребителями.
Также в Польшу прибыли норвежские военные и технические специалисты.
Норвежские истребители участвуют в миссии НАТО, где они помогают защищать воздушное пространство Альянса и Польши.
Сообщается, что они будут тесно сотрудничать с нидерландскими F-35, которых с 1 декабря заменят наземные системы противовоздушной обороны.
По данным СМИ, после беспрецедентного вторжения двух десятков российских БпЛА ночью 10 сентября Польша попросила союзников о дополнительных системах ПВО.