Норвегия начала разворачивать свои F-35 в Польше для защиты воздушного пространства

Первые два норвежских истребителя F-35 прибыли в Польшу в рамках усилий НАТО по усилению защиты воздушного пространства на восточном фланге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Два норвежских истребителя F-35 с авиабазы Эрданн приземлились в четверг в Познани, а позже норвежский контингент будет усилен еще двумя истребителями.

Также в Польшу прибыли норвежские военные и технические специалисты.

Норвежские истребители участвуют в миссии НАТО, где они помогают защищать воздушное пространство Альянса и Польши.

Сообщается, что они будут тесно сотрудничать с нидерландскими F-35, которых с 1 декабря заменят наземные системы противовоздушной обороны.

По данным СМИ, после беспрецедентного вторжения двух десятков российских БпЛА ночью 10 сентября Польша попросила союзников о дополнительных системах ПВО.