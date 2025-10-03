Президент Чехии прогнозирует непростые переговоры о коалиции после выборов

Чешский президент Петр Павел считает, что переговоры о формировании коалиции после парламентских выборов не будут простыми, в частности из-за разногласий между нынешней правительственной коалицией и оппозицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Павел пообщался с журналистами в селе Черноучек на севере Чехии, где вместе с женой отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента.

По его словам, предвыборная атмосфера была достаточно напряженной, и как коалиционные, так и оппозиционные партии Чехии противостояли друг другу.

"Искать мосты через вырытые рвы, видимо, не будет совсем просто. Так же, как и не будет просто составить большинство на Снемовне (улица, где расположено здание нижней палаты парламента Чехии. – Ред.). Поэтому я думаю, что переговоры, видимо, не будут простыми", – сказал президент Чехии.

Он также выразил надежду, чтобы явка на выборах была по крайней мере на том же уровне, что и четыре года назад – тогда она превысила 65%, и призвал избирателей, которые не определились, использовать свое право проголосовать.

В Чехии в пятницу началось двухдневное голосование на парламентских выборах. В опросах много месяцев подряд лидирует популистская партия ANO Андрея Бабиша и он имеет реальные шансы вернуться на премьерский пост.

