Україна в найближчі тижні видасть Польщі нові дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив у п'ятницю, що Україна невдовзі видасть нові дозволи на пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Про це Василь Боднар сказав у коментарі Укрінформу, передає "Європейська правда".

"У нас є відповідні домовленості, які реалізуються. Сподіваємося, що роботи триватимуть і в інших місцях, щодо яких звернулася українська і польська сторони. Українська сторона до цього готова і видасть дозволи найближчим часом", – підкреслив Боднар.

Він зазначив, що з українського боку буде продовжено надання дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи, зокрема у таких населених пунктах, як Гута Пеняцька на Львівщині та Угли Рівненської області.

"Це може відбутися вже у найближчі тижні", – сказав посол.

На початку вересня на Тернопільщині за участі делегації з Польщі перепоховали останки знайдених під час ексгумацій мешканців села Пужники.

У Львові наприкінці серпня завершилися ексгумації на місці колишнього села Збоїська.

Як відомо, питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею.