Украина в ближайшие недели выдаст Польше новые разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил в пятницу, что Украина вскоре выдаст новые разрешения на поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Об этом Василий Боднар сказал в комментарии Укринформу, передает "Европейская правда".

"У нас есть соответствующие договоренности, которые реализуются. Надеемся, что работы будут продолжаться и в других местах, по которым обратилась украинская и польская стороны. Украинская сторона к этому готова и выдаст разрешения в ближайшее время", – подчеркнул Боднар.

Он отметил, что с украинской стороны будет продолжено предоставление разрешений на поисково-эксгумационные работы, в частности в таких населенных пунктах, как Гута Пеняцкая на Львовщине и Углы Ровенской области.

"Это может произойти уже в ближайшие недели", – сказал посол.

В начале сентября на Тернопольщине при участии делегации из Польши перезахоронили останки найденных во время эксгумаций жителей села Пужники.

Во Львове в конце августа завершились эксгумации на месте бывшего села Збоиска.

Как известно, вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей.