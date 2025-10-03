Министр культуры Литвы после отставки смог ответить, чей Крым
Игнотас Адомавичюс, который в пятницу подал в отставку с должности министра культуры Литвы из-за отказа говорить, чей Крым, таки смог дать конкретный ответ на этот вопрос.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Ранее в пятницу на вопрос журналистки lrytas.lt Адомавичюс не смог сразу ответить, кому принадлежит Крым, и обвинил ту в провокации.
После огласки правительственная коалиция призвала его подать в отставку с должности министра культуры Литвы, что он и сделал.
Во время встречи с журналистами после этого Адомавичюсу снова задали вопрос о том, чей Крым. На этот раз он сказал, что Украины. "Но он, к сожалению, оккупирован", – добавил экс-министр.
На вопрос, почему он сразу не ответил на этот вопрос, Адомавичюс сказал, что "надо правильно задавать вопросы".
На уточнение, виновата ли тогда журналистка lrytas.lt в том, что он не ответил на вопрос раньше, экс-министр культуры Литвы сказал: "Да".
Ранее в Литве прошли протесты против назначения Адомавичюса, представляющего ультраправую партию "Заря Немана", на должность министра культуры. В частности, звучали вопросы о компетентности политика.
На 5 октября планируется предупредительная забастовка культурно-художественной отрасли, которую не отменили и после отставки Адомавичюса.