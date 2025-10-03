Сотні тисяч італійців вийшли на акції підтримки перехопленої Ізраїлем флотилії для Гази

Сотні тисяч італійців вийшли на вулиці по всій країні в п'ятницю в рамках одноденного загального страйку, оголошеного профспілками на підтримку гуманітарної флотилії, яка везла продовольство в Газу і була перехоплена Ізраїлем на цьому тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Після того, що я побачив з флотилією, я подумав, що не можу просто стояти осторонь і нічого не робити. Я вперше йду на подібні демонстрації", – сказав Маріо Маскетті, протестувальник з Рима, в розмові з Reuters.

Профспілки CGIL і USB провели демонстрації в більш ніж 100 містах. У столиці натовпи пройшли від центральної площі Вітторіо до головного залізничного вокзалу, тримаючи профспілкові та палестинські прапори, а також транспаранти.

Страйк спричинив затримки і скасування рейсів по всій залізничній мережі Італії, з більш обмеженими перебоями в аеропортах. Лінії метро продовжували працювати в Римі та Мілані.

Автомагістралі та кільцеві дороги були заблоковані протестувальниками в кількох містах, включаючи Рим, Мілан, Болонью і Тренто, а поліція застосувала сльозогінний газ за межами Мілану, щоб розігнати демонстрантів, які кидали каміння.

Тосканський порт Ліворно був закритий через протести.

"Це не просто страйк. Ми тут сьогодні, щоб захистити братерство між людьми, між народами, щоб повернути людяність в центр, щоб сказати "ні" геноциду, політиці переозброєння", – сказав лідер CGIL Мауріціо Ландіні.

За даними організаторів, у римському марші взяли участь близько 300 тисяч осіб. За їхніми оцінками, в Мілані зібралося понад 100 тисяч осіб, в Неаполі – 50 тисяч, у Венеції – 25 тисяч, а в різних містах Сицилії – загалом 150 тисяч. Влада не підтвердила ці цифри.

Правий уряд Італії розкритикував страйк, а прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні припустила, що люди, які пропускають роботу заради Гази, просто використовують її як привід, щоб мати довші вихідні.

Протести на знак солідарності з гуманітарним конвоєм, який намагався прорвати морську блокаду Ізраїлю, спалахнули по всій Європі та інших частинах світу, але особливо масовими вони були в Італії.

У Берліні пропалестинські активісти облили фарбою будівлю МЗС.

Пропалестинський мітинг у Гаазі у Нідерландах ввечері 2 жовтня скінчився затриманням понад 200 осіб