Сотни тысяч итальянцев вышли на акции поддержки перехваченной Израилем флотилии для Газы

Сотни тысяч итальянцев вышли на улицы по всей стране в пятницу в рамках однодневной всеобщей забастовки, объявленной профсоюзами в поддержку гуманитарной флотилии, которая везла продовольствие в Газу и была перехвачена Израилем на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"После того, что я увидел с флотилией, я подумал, что не могу просто стоять в стороне и ничего не делать. Я впервые иду на подобные демонстрации", – сказал Марио Маскетти, протестующий из Рима, в разговоре с Reuters.

Профсоюзы CGIL и USB провели демонстрации в более чем 100 городах. В столице толпы прошли от центральной площади Витторио до главного железнодорожного вокзала, держа профсоюзные и палестинские флаги, а также транспаранты.

Забастовка вызвала задержки и отмены рейсов по всей железнодорожной сети Италии, с более ограниченными перебоями в аэропортах. Линии метро продолжали работать в Риме и Милане.

Автомагистрали и кольцевые дороги были заблокированы протестующими в нескольких городах, включая Рим, Милан, Болонью и Тренто, а полиция применила слезоточивый газ за пределами Милана, чтобы разогнать демонстрантов, которые бросали камни.

Тосканский порт Ливорно был закрыт из-за протестов.

"Это не просто забастовка. Мы здесь сегодня, чтобы защитить братство между людьми, между народами, чтобы вернуть человечность в центр, чтобы сказать "нет" геноциду, политике перевооружения", – сказал лидер CGIL Маурицио Ландини.

По данным организаторов, в римском марше приняли участие около 300 тысяч человек. По их оценкам, в Милане собралось более 100 тысяч человек, в Неаполе – 50 тысяч, в Венеции – 25 тысяч, а в разных городах Сицилии – всего 150 тысяч. Власти не подтвердили эти цифры.

Правое правительство Италии раскритиковало забастовку, а премьер-министр Джорджа Мелони предположила, что люди, которые пропускают работу ради Газы, просто используют ее как повод получить более длинные выходные.

Протесты в знак солидарности с гуманитарным конвоем, который пытался прорвать морскую блокаду Израиля, вспыхнули по всей Европе и других частях мира, но особенно массовыми они были в Италии.

В Берлине пропалестинские активисты облили краской здание МИД.

Пропалестинский митинг в Гааге в Нидерландах вечером 2 октября закончился задержанием более 200 человек.