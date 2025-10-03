Премʼєр Канади зустрінеться з Трампом обговорити торгівлю

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні наступного тижня вирушить до США для переговорів з Дональдом Трампом, насамперед щодо питань торгівлі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба канадського премʼєра.

Карні, як повідомляється, ввечері 6 жовтня вирушить до Вашингтона "перед робочим візитом і зустріччю з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 7 жовтня".

"Робочий візит прем'єр-міністра буде зосереджений на спільних пріоритетах у нових економічних та безпекових відносинах між Канадою та США", – анонсували у пресслужбі премʼєра Канади.

Канада вже кілька місяців веде переговори зі США з метою скасування всіх американських мит на канадські товари, але ці переговори зайшли в глухий кут.

З 1 серпня США підвищили тарифи з 25% до 35% на всі канадські товари, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.

Як показало одне з опитувань, більшість громадян Канади скептично ставляться до того, що Дональд Трамп дотримається свого слова щодо будь-якої двосторонньої торгової угоди, яка має бути укладена.