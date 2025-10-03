Премьер Канады встретится с Трампом обсудить торговлю

Премьер-министр Канады Марк Карни на следующей неделе отправится в США для переговоров с Дональдом Трампом, прежде всего по вопросам торговли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба канадского премьера.

Карни, как сообщается, вечером 6 октября отправится в Вашингтон "перед рабочим визитом и встречей с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом 7 октября".

"Рабочий визит премьер-министра будет сосредоточен на общих приоритетах в новых экономических отношениях и отношениях по безопасности между Канадой и США", – анонсировали в пресс-службе премьера Канады.

Канада уже несколько месяцев ведет переговоры с США с целью отмены всех американских пошлин на канадские товары, но эти переговоры зашли в тупик.

С 1 августа США повысили тарифы с 25% до 35% на все канадские товары, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.

Как показал один из опросов, большинство граждан Канады скептически относятся к тому, что Дональд Трамп сдержит свое слово относительно любого двустороннего торгового соглашения, которое должно быть заключено.