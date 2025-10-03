ЄС очікує від Фінляндії заміни сотень російських залізничних вагонів

Фінляндія має замінити сотні російських залізничних вагонів, які досі використовуються на території країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Найближчими роками всі вагони мають відповідати стандартам ЄС. Особливо гостро питання стоїть для лісової промисловості, де до тисячі вагонів доведеться вивести з експлуатації.

Закінчується термін дії пільги на використання вагонів, вироблених у Росії та країнах Балтії.

Більшість російських вагонів опинилися на залізницях країни 2022 року, коли поставки деревини та хімікатів із Росії припинилися через антиросійські санкції. Наразі фінські компанії продовжують використовувати на внутрішніх маршрутах вагони, виготовлені за російським ГОСТом, незважаючи на те, що вони не відповідають вимогам Євросоюзу.

Згідно з початковим планом, російські вагони мали бути виведені з експлуатації до кінця 2026 року. Однак парламент розглядає поправку, яка може продовжити термін ще на два роки.

Генеральний директор VIS Suomen Kiskokalustetehdas Oy Ярі Лаппалайнен вважає, що Фінляндії потрібно щонайменше 800 нових вагонів. Компанія є фінським дочірнім підприємством німецького виробника залізничного обладнання VIS Verkehrs Industrie Systeme. Німецька компанія планує налагодити виробництво вагонів у Фінляндії і здавати їх в оренду місцевим компаніям.

Німецька компанія також має намір кинути виклик домінуванню VR Group – найбільшого постачальника вантажних вагонів у країні.

Крім VR, у Фінляндії працюють три приватні залізничні компанії, що займаються вантажними перевезеннями.

Генеральний директор Fenniarail Лаурі Хелке вважає, що вихід на ринок компанії, що здає вагони в оренду, значно посилить конкуренцію в галузі.

У Центральній Європі та Швеції нові оператори майже завжди орендують рухомий склад, що дає їм змогу обходитися без великих вкладень у власні вагони і локомотиви.

Генеральний директор Arctic Rail Яні Ніемеля зазначає, що якщо лізинг рухомого складу стане доступним і у Фінляндії, то це знизить поріг для відкриття нових залізничних компаній.

За його словами, в країні зростає потреба в невеликих операторах, оскільки лісова промисловість прагне скоротити викиди і транспортні витрати, переходячи з автотранспорту на залізниці.

Торік норвезька залізнична компанія Bane NOR уклала угоду зі Збройними силами Норвегії та Швеції про закупівлю нових залізничних вагонів, які перевозитимуть військову техніку.

На початку минулого року представники Нідерландів, Німеччини й Польщі підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО.

Свій "військово-транспортний коридор" домовились створити Норвегія, Фінляндія і Швеція.