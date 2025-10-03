ЕС ожидает от Финляндии замены сотен российских железнодорожных вагонов

Финляндия должна заменить сотни российских железнодорожных вагонов, которые до сих пор используются на территории страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В ближайшие годы все вагоны должны соответствовать стандартам ЕС. Особенно остро вопрос стоит для лесной промышленности, где до тысячи вагонов придется вывести из эксплуатации.

Заканчивается срок действия льготы на использование вагонов, произведенных в России и странах Балтии.

Большинство российских вагонов оказались на железных дорогах страны в 2022 году, когда поставки древесины и химикатов из России прекратились из-за антироссийских санкций. Сейчас финские компании продолжают использовать на внутренних маршрутах вагоны, изготовленные по российскому ГОСТу, несмотря на то, что они не соответствуют требованиям Евросоюза.

Согласно первоначальному плану, российские вагоны должны были быть выведены из эксплуатации до конца 2026 года. Однако парламент рассматривает поправку, которая может продлить срок еще на два года.

Генеральный директор VIS Suomen Kiskokalustetehdas Oy Яри Лаппалайнен считает, что Финляндии нужно не менее 800 новых вагонов. Компания является финским дочерним предприятием немецкого производителя железнодорожного оборудования VIS Verkehrs Industrie Systeme. Немецкая компания планирует наладить производство вагонов в Финляндии и сдавать их в аренду местным компаниям.

Немецкая компания также намерена бросить вызов доминированию VR Group – крупнейшего поставщика грузовых вагонов в стране.

Помимо VR, в Финляндии работают три частные железнодорожные компании, занимающиеся грузовыми перевозками.

Генеральный директор Fenniarail Лаури Хелке считает, что выход на рынок компании, сдающей вагоны в аренду, значительно усилит конкуренцию в отрасли.

В Центральной Европе и Швеции новые операторы почти всегда арендуют подвижной состав, что позволяет им обходиться без больших вложений в собственные вагоны и локомотивы.

Генеральный директор Arctic Rail Яни Ниемеля отмечает, что если лизинг подвижного состава станет доступным и в Финляндии, то это снизит порог для открытия новых железнодорожных компаний.

По его словам, в стране растет потребность в небольших операторах, поскольку лесная промышленность стремится сократить выбросы и транспортные расходы, переходя с автотранспорта на железные дороги.

В прошлом году норвежская железнодорожная компания Bane NOR заключила соглашение с Вооруженными силами Норвегии и Швеции о закупке новых железнодорожных вагонов, которые будут перевозить военную технику.

В начале прошлого года представители Нидерландов, Германии и Польши подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократических преград для быстрого перемещения войск и вооружений из Северного моря к восточному флангу НАТО.

Свой "военно-транспортный коридор" договорились создать Норвегия, Финляндия и Швеция.