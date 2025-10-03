Президенту Эстонии снова не понравился закон об ограничении пророссийских церквей

Эстонский президент Алар Карис попросил Государственный суд признать неконституционным закон, который предусматривает ограничение церквей, поддерживающих агрессию России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По оценке президента Эстонии, принятый закон противоречит трем статьям конституции и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания.

Карис считает, что предусмотренные принятым законом ограничения являются чрезмерно широкими, а действующее законодательство и так имеет инструменты для наказания тех, кто оправдывает неправомерную агрессию.

"Если деятельность религиозных объединений можно было бы ограничивать подобным образом, как это делает нынешний закон, то пришлось бы сделать вывод, что аналогичный запрет может быть установлен и для других объединений, включая политические партии. Такой подход несовместим с Конституцией", – сказал он.

Карис до этого два раза подряд – в апреле и июле – отказывался утверждать изменения в закон о религиозных свободах, в которых предусмотрена возможность наложить ограничения на церкви, оправдывающие российскую агрессию.

Инициативу ограничить деятельность церквей, связанных с лицами или организациями, поддерживающими агрессию России, выдвинуло еще в октябре 2024 года Министерство внутренних дел Эстонии.

Тогда ведомство указывало, что законопроект должен подтолкнуть Эстонскую православную церковь Московского патриархата изменить свой устав, объявив о полной автономии от Москвы.

