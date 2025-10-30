Трамп после анонса ядерных испытаний заявил, что хотел бы "денуклеаризации"
Президент США Дональд Трамп, который недавно поручил возобновить испытания ядерного оружия, заявил, что денуклеаризация была бы "чрезвычайным событием".
Заявление Трампа приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".
В то же время американский президент отметил, что возобновление ядерных испытаний в США является "целесообразным".
"Кажется, все они проводят ядерные испытания", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, имея в виду Россию и Китай.
Он повторил, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.
"Мы не проводим испытаний... но, поскольку другие проводят испытания, я считаю целесообразным, чтобы мы также их проводили", – добавил президент США.
Он не привел подробностей о том, когда и где будут проводиться ядерные испытания США, сказав лишь: "У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено".
На вопрос, не беспокоит ли его то, что США вступают в более рискованную ядерную ситуацию, Трамп ответил: "Я думаю, что мы достаточно хорошо все контролируем".
"Я хотел бы видеть денуклеаризацию. Мы фактически ведем переговоры с Россией по этому поводу, и если мы что-то сделаем, к ним присоединится Китай", – подчеркнул Трамп.
Как известно, Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.
Заявление Трампа прозвучало на фоне хвастовства хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.
Военная разведка Норвегии сообщила, что запуск ракеты "Буревестник" был осуществлен с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.
В контексте хвастовства Путина ракетой "Буревестник" Трамп заявил, что США имеют атомные подводные лодки, расположенные недалеко от России.