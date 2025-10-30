Україна хоче участі Туреччини в ініціативі із закупівлі зброї США для ЗСУ

Україна розраховує, що Туреччина приєднається до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для українських Сил оборони.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, якого цитує "Укрінформ".

Жовква подякував Туреччині за оборонну допомогу, а також висловив сподівання, що вона стане одним із гарантів безпеки для України.

Він також висловив упевненість, що Туреччина приєднається до ініціативи PURL найближчим часом.

"Переконаний також, що приєднання Туреччини до ініціативи PURL у рамках НАТО – це питання найближчого часу. Ці внески до програми PURL потрібні Україні вже зараз, щоб врятувати життя і швидше спільно рухатися до справедливого миру", – сказав заступник керівника ОП.

Він також закликав Туреччину не зволікати з цим важливим для України рішенням.

Нагадаємо, в межах програми PURL, започаткованої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень через PURL зібрали 2 мільярди доларів. Того ж місяця в межах зустрічі міністрів оборони держав Альянсу стало відомо про долучення до програми переважної більшості членів НАТО.