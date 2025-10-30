Украина хочет участия Турции в инициативе по закупке оружия США для ВСУ

Украина рассчитывает, что присоединится к инициативе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для украинских Сил обороны.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, которого цитирует"Укринформ".

Жовква поблагодарил Турцию за оборонную помощь, а также выразил надежду, что она станет одним из гарантов безопасности для Украины.

Он также выразил уверенность, что Турция присоединится к инициативе PURL в ближайшее время.

"Убежден также, что присоединение Турции к инициативе PURL в рамках НАТО – это вопрос ближайшего времени. Эти взносы в программу PURL нужны Украине уже сейчас, чтобы спасти жизни и быстрее совместно двигаться к справедливому миру", – сказал заместитель руководителя ОП.

Он также призвал Турцию не медлить с этим важным для Украины решением.

Напомним, в рамках программы PURL, начатой президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь через PURL собрали 2 млрд долларов. В том же месяце в рамках встречи министров обороны государств Альянса стало известно о присоединении к программе подавляющего большинства членов НАТО.