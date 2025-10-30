У Франції офіційно підтвердили 5 нових затримань у справі про пограбування Лувру

У Франції офіційно підтвердили затримання п’яти нових підозрюваних у справі про скандальне пограбування Лувру, що збільшує загальну кількість затриманих до семи.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це в ранковому ефірі заявила прокурорка Парижа Лор Беккюо.

Прокурор підтвердила, що протягом вечора 29 жовтня у столичному регіоні затримали п’ятьох осіб, яких вважають причетними до гучної крадіжки коштовностей з галереї Аполлона у Луврі.

Одного із затриманих вважають одним з четвірки безпосередніх учасників пограбування. Інші четверо можуть володіти інформацією про те, як розгорталися події.

Таким чином, загальна кількість затриманих у справі становить вже сім осіб. Перед цим ЗМІ дізналися про нові затримання від джерел, спершу не було ясності, чи йдеться про чотирьох, чи п’ятьох осіб.

Прокурорка додала, що вісім зниклих коштовних прикрас так і не виявили.

Нагадаємо, скандальне пограбування галереї Аполлона у Луврі сталося 19 жовтня.

Пошуки вкрадених коштовностей – крім двох, які грабіжники загубили під час втечі – досі тривають. У зв’язку з цим побоюються, що з них познімають дорогоцінні камені, а метал переплавлять.

До розслідування залучені близько сотні правоохоронців, у тому числі з Німеччини та Інтерполу.