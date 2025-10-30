ЗМІ пишуть про чотирьох нових затриманих у справі про пограбування Лувру

У середу в Парижі затримали чотирьох нових підозрюваних у справі про скандальне пограбування Лувру.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Затримання відбулися о 8 вечора у середу в 16-му окрузі Парижа.

За словами анонімного співрозмовника у поліції, усі четверо наразі залишаються під вартою і одного з них вважають одним з ключових підозрюваних у справі.

Перед цим BFMTV з посиланням на свої джерела повідомляли про затримання третього підозрюваного, на додачу до двох, які перебувають під вартою з суботи і частково визнали провину.

Відтак кількість затриманих ймовірно зросла до шести осіб. Безпосередніми учасниками пограбування були четверо чоловіків.

Нагадаємо, скандальне пограбування галереї Аполлона у Луврі сталося 19 жовтня.

Пошуки вкрадених коштовностей – крім двох, які грабіжники загубили під час втечі – досі тривають. У зв’язку з цим побоюються, що з них познімають дорогоцінні камені, а метал переплавлять.

До розслідування залучені близько сотні правоохоронців, у тому числі з Німеччини та Інтерполу.