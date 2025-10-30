Во Франции официально подтвердили пять новых задержаний по делу ограбления Лувра

Во Франции официально подтвердили задержание пяти новых подозреваемых по делу о скандальном ограблении Лувра, что увеличивает общее количество задержанных до семи.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом в утреннем эфире заявила прокурор Парижа Лор Беккюо.

Прокурор подтвердила, что в течение вечера 29 октября в столичном регионе задержали пять человек, которых считают причастными к громкой краже драгоценностей из галереи Аполлона в Лувре.

Одного из задержанных считают одним из четверки непосредственных участников ограбления. Другие четверо могут владеть информацией о том, как разворачивались события.

Таким образом, общее количество задержанных по делу составляет уже семь человек. Перед этим СМИ узнали о новых задержаниях от источников, сначала не было ясности, идет ли речь о четырех или пяти лицах.

Прокурор добавила, что восемь пропавших драгоценных украшений так и не обнаружили.

Напомним, скандальное ограбление галереи Аполлона в Лувре произошло 19 октября.

Поиски украденных драгоценностей – кроме двух, которые грабители потеряли во время бегства – до сих пор продолжаются. В связи с этим опасаются, что с них снимут драгоценные камни, а металл переплавят.

К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в том числе из Германии и Интерпола.