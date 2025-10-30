В Литві заявили, що США не скорочуватимуть чисельність військ в країні

У пресслужбі литовського президента Гітанаса Науседи заявили, що ситуація з чисельністю американських військовослужбовців в Литві не змінюється.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Ця заява з’явилась на тлі повідомлень про те, що США скорочують чисельність свого військового контингенту в Румунії.

"Інформація про рішення США щодо їхніх солдатів у Румунії не має відношення до Литви. Щодо розміщення американських солдатів у Литві нічого не змінюється", – йдеться у письмовій відповіді пресслужби президента Литви.

Портал нагадує, що у Литві дислокована батальйонна бойова група ротаційних сил США.

У середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.