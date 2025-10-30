В Литве заявили, что США не будут сокращать численность войск в стране
В пресс-службе литовского президента Гитанаса Науседы заявили, что ситуация с численностью американских военнослужащих в Литве не меняется.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Это заявление появилось на фоне сообщений о том, что США сокращают численность своего военного контингента в Румынии.
"Информация о решении США относительно их солдат в Румынии не имеет отношения к Литве. Относительно размещения американских солдат в Литве ничего не меняется", – говорится в письменном ответе пресс-службы президента Литвы.
Портал напоминает, что в Литве дислоцирована батальонная боевая группа ротационных сил США.
В среду Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.
Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.