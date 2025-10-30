В Литве заявили, что США не будут сокращать численность войск в стране

В пресс-службе литовского президента Гитанаса Науседы заявили, что ситуация с численностью американских военнослужащих в Литве не меняется.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Это заявление появилось на фоне сообщений о том, что США сокращают численность своего военного контингента в Румынии.

"Информация о решении США относительно их солдат в Румынии не имеет отношения к Литве. Относительно размещения американских солдат в Литве ничего не меняется", – говорится в письменном ответе пресс-службы президента Литвы.

Портал напоминает, что в Литве дислоцирована батальонная боевая группа ротационных сил США.

В среду Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.