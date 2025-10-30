Литва направила ЄС пропозиції щодо нових санкцій проти Білорусі

Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва вже направила Європейській комісії пропозиції щодо нових санкцій проти Білорусі.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Офіційний Вільнюс домагається нових заходів проти Білорусі у відповідь на загрози, що створюються контрабандними метеорологічними кулями, що прилітають з білоруського боку.

За словами міністра, пропозиції включають як ідеї, що стосуються так званого санкційного режиму – тобто підстав для введення обмежень, – так і конкретних осіб, проти яких ці санкції могли б бути застосовані.

"Литва вже представила Європейській комісії свої пропозиції щодо подальшого розвитку ситуації", – сказав Будріс.

Він сподівається досягти прогресу у цьому питанні до наступного засідання Ради ЄС, яке відбудеться наприкінці листопада.

Будріс наголосив на важливості того, щоб нові санкції мали чітке правове обґрунтування, оскільки багато рішень ЄС щодо обмежувальних заходів часто оскаржуються в судах.

"Литва знає, як це робити, і ми прагнемо, щоб все було зроблено належним чином", – підкреслив міністр.

Водночас речниця Європейської комісії Паула Пінью в коментарі для LRT зазначила, що наразі питання про запровадження нових санкцій проти Білорусі не розглядається.

Нагадаємо, 29 жовтня литовський уряд ухвалив рішення закрити на місяць прикордонні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" з Білоруссю.

Це сталось після низки інцидентів з проникненням метеокуль у литовський повітряний простір з боку Білорусі.