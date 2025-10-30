Литва направила ЕС предложения о новых санкциях против Беларуси

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва уже направила Европейской комиссии предложения о новых санкциях против Беларуси.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Официальный Вильнюс добивается новых мер против Беларуси в ответ на угрозы, создаваемые контрабандными метеорологическими шарами, прилетающими с белорусской стороны.

По словам министра, предложения включают как идеи, касающиеся так называемого санкционного режима – то есть оснований для введения ограничений, – так и конкретных лиц, против которых эти санкции могли бы быть применены.

"Литва уже представила Европейской комиссии свои предложения по дальнейшему развитию ситуации", – сказал Будрис.

Он надеется достичь прогресса в этом вопросе до следующего заседания Совета ЕС, которое состоится в конце ноября.

Будрис подчеркнул важность того, чтобы новые санкции имели четкое правовое обоснование, поскольку многие решения ЕС об ограничительных мерах часто обжалуются в судах.

"Литва знает, как это делать, и мы стремимся, чтобы все было сделано надлежащим образом", – подчеркнул министр.

В то же время пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью в комментарии для LRT отметила, что в настоящее время вопрос о введении новых санкций против Беларуси не рассматривается.

Напомним, 29 октября литовское правительство приняло решение закрыть на месяц пограничные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" с Беларусью.

Это произошло после серии инцидентов с проникновением метеозондов в литовское воздушное пространство со стороны Беларуси.