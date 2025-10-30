Премьера Испании вызвали в парламент для дачи показаний по делу о коррупции в его окружении

Премьер-министр Испании Педро Санчес принял участие в слушаниях сенатского комитета по государственным контрактам и коррупции, на которых рассматривался вопрос преступной деятельности окружения главы правительства страны.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В начале многочасового слушания Санчес отрицал, что знал о преступной деятельности двух своих близких союзников – Сантоса Сердана и Хосе Луиса Абалоса.

Это второй случай в новейшей истории Испании, когда действующий премьер-министр был вызван в парламентскую следственную комиссию. Предыдущий случай касался Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, который, как и Санчес, представлял Социалистическую партию.

"Финансирование Социалистической партии является полностью законным и абсолютно регулярным", – заявил Санчес в четверг на заседании сенатского следственного комитета, отвечая на вопросы политических групп.

По его словам, партия принимала платежи наличными, "но они всегда, всегда, всегда сопровождались квитанциями".

В июне Сантос Сердан, один из ближайших соратников Санчеса, был взят под стражу по подозрению в организованной преступности, взяточничестве и злоупотреблении влиянием. Сердан занимался повседневной деятельностью Социалистической партии.

Предшественник Сердана на этом посту, Хосе Луис Абалос, также находится под следствием по аналогичным обвинениям, а также за растрату средств.

Оппозиционная Народная партия вызвала Санчеса для дачи показаний, утверждая, что он не мог не знать о том, что происходило в его партии или в правительственных расходах.

Кроме того, под следствием находится жена испанского премьера Бегонья Гомес, которую обвиняют в торговле влиянием и коррупции. Санчес и правительство отрицают эти обвинения, утверждая, что следствие имеет политическую мотивацию.

Брат Санчеса также находится под следствием по уголовному делу о вероятном злоупотреблении влиянием, связанном с тем, как он получил работу в региональной администрации. Премьер отвергает эти обвинения как политически мотивированные.

К тому же давление на Санчеса усилилось после того, как лидер каталонской сепаратистской партии Junts Карлес Пучдемон объявил о переходе в оппозицию.

Семь депутатов Junts с осени 2023 года обеспечивали незначительное большинство испанским социалистам в парламенте в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое не предусматривало их вхождение в правительство.

В обмен на это Санчес пообещал амнистию участникам референдума о независимости Каталонии, расширение автономии каталонских властей и закрепление официального статуса каталонского языка на уровне ЕС, чего он так и не смог достичь.