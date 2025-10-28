В уряді Іспанії сподіваються, що розрив з каталонськими сепаратистами не остаточний

В іспанському уряді стримано відреагували на заяву лідера партії каталонських сепаратистів Junts Карлеса Пучдемона про перехід в опозицію, висловивши сподівання, що цей розрив не стане остаточним.

Про це йдеться у публікації El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання в уряді наголошують: важливо не те, що сказав Пучдемон, а те, чого він не говорив.

Зокрема, як зазначили співрозмовники, лідер каталонських сепаратистів не закликав ані до оголошення вотуму недовіри уряду Педро Санчеса, ані до проведення дострокових виборів.

За словами одного з джерел, найбільш важливим є те, що Пучдемон не висунув жодних непереборних умов.

Тому уряд інтерпретує ці заяви як сигнал до пробудження, як вимогу прискорити вирішення невирішених питань, як запрошення до подальших переговорів, а також як відповідь на внутрішню критику, яка підриває підтримку Пучдемона.

"Насправді ми продовжуємо діяти так само, як і раніше, нам доводиться боротися за кожен голос, з наближенням кінця законодавчої сесії буде все складніше, і бюджету не буде. Іншими словами, все як було раніше", – сказав співрозмовник.

Тепер ключовим моментом буде те, які практичні наслідки матиме це рішення. Уряд буде прагнути звести їх до мінімуму і висловлює впевненість, що, як і досі, будуть можливі складні переговори з каталонцями.

Прем’єр Санчес сповнений рішучості продовжувати роботу і не розглядає можливість проведення виборів у 2026 році, пише видання.

Крім того, очільник уряду розпорядився не нагнітати ситуацію і реагувати на заяви Пучдемона максимально стримано.

Тому реакція уряду і Соціалістичної партії після виступу лідера Junts була вкрай обережною, як уже підкреслив Санчес, закликаючи "не ковтати приманку і продовжувати простягати руку, вести діалог і виявляти готовність до діалогу".

"Ми спокійні, це уряд, який виконує свої зобов'язання і поважає інші політичні формування в своїх процесах", – сказала Ана Редондо, міністерка з питань рівності.

Нагадаємо, Пучдемон у понеділок звинуватив соціалістів премʼєра Іспанії Педро Санчеса в розриві угоди між двома політичними силами і оголосив, що його партія перейде в опозицію.

Сім депутатів Junts з осені 2023 року забезпечували незначну більшість іспанським соціалістам у парламенті відповідно до угоди про співпрацю, яка не передбачала їхнього входження до уряду.

В обмін на це Санчес пообіцяв амністію учасникам референдуму про незалежність Каталонії, розширення автономії каталонської влади та закріплення офіційного статусу каталанської мови на рівні ЄС, чого він так і не зміг досягти.

Формально рішення ще має схвалити зʼїзд Junts, який може відбутись 29 або 30 жовтня. Очікується, що він підтримає пропозицію Пучдемона.